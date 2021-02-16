Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Виктора Фисенко на должность первого замминистра здравоохранения России, об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
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