Виктор Фисенко стал первым заместителем главы Минздрава

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Виктора Фисенко на должность первого замминистра здравоохранения России, об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.