В США создали пластырь, контролирующий кровяное давление

Калифорнийские инженеры создали специальный пластырь, который позволяет контролировать кровяное давление и следить за организмом, сообщает МедиаПоток.

По словам авторов разработки, пластырь не только следить за показателями кровяного давления, но и контролировать частоту сердечных сокращений, уровень сахара, алкоголя и кофеина.

Данное изобретение не имеет аналогов в мире.

Пластырь будет особенно полезен для диабетиков. С его помощью они смогут держать ситуацию под контролем и всегда быть в курсе происходящих в организме изменений.

Один маленький датчик объединяет в себе сразу несколько лабораторий. Кроме того, пластырь можно везде носить с собой, так как он помещается даже в небольшой карман.