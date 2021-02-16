Калифорнийские инженеры создали специальный пластырь, который позволяет контролировать кровяное давление и следить за организмом, сообщает МедиаПоток.
По словам авторов разработки, пластырь не только следить за показателями кровяного давления, но и контролировать частоту сердечных сокращений, уровень сахара, алкоголя и кофеина.
Данное изобретение не имеет аналогов в мире.
Пластырь будет особенно полезен для диабетиков. С его помощью они смогут держать ситуацию под контролем и всегда быть в курсе происходящих в организме изменений.
Один маленький датчик объединяет в себе сразу несколько лабораторий. Кроме того, пластырь можно везде носить с собой, так как он помещается даже в небольшой карман.
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