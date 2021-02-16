Онищенко заявил о выработке у москвичей иммунитета от COVID

Академик РАН, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что у жителей Москвы уже сформировался популяционный иммунитет от коронавируса.

По мнению эксперта, это произошло за счет вакцинировавшихся и переболевших, у которых также выработался иммунитет.

"Сейчас мы с вами наращиваем иммунитет против коронавируса. И по мере создания популяционного иммунитета... в Москве во всяком случае он уже точно есть. Где-то 900 тысяч переболело, плюс привитые, плюс те, кото мы не диагностировали, а они уже имеют иммунитет. Поэтому сегодня Москва демонстрирует достаточно устойчивый (иммунитет)"- сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".