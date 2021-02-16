Японцы выбросят часть вакцины против COVID-19

В Японии придется выбросить часть партии вакцины против COVID-19, произведенной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като.

Такое решение принято из-за нехватки специальных шприцев. Правительство сделало срочные запросы, но производители пока только пытаются нарастить производство.

Один флакон вакцины от Pfizer рассчитан на шесть инъекций, однако для того, чтобы извлечь все шесть доз, нужны специальные шприцы. Стандартным же шприцем можно сделать только пять инъекций. А это означает, что заказанной Японией вакциной удастся привить на 12 миллионов человек меньше, чем планировалось.