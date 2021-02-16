Раскрыты причины "мозгового тумана" у пациентов с COVID-19

У людей, заражённых коронавирусом, наблюдается такое состояние, как "мозговой туман". Оно сопровождается спутанностью сознания, потерей кратковременной памяти и головными болями.

Американские специалисты из Memorial Sloan Kettering (США) смогли выяснить причины "мозгового тумана".

Всё дело в воспалении молекул, которые находятся в жидкости, окружающей головной и спинной мозг.

Кроме того, COVID-19 провоцирует развитие психоза и даже судороги.

Учёные пока не знают, как лечить такие состояния. Возможно, что избавиться от таких проявления помогут стероиды.

В ходе проведения эксперимента на мышах американские специалисты пришли к выводу, что коронавирус может навсегда оставаться в головном мозге.