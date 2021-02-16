Власти ЮАР попросили индийский Институт сыворотки забрать миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским институтом. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на чиновников.
Отказ прививаться вакциной от AstraZeneca обоснован заявлением ученых о невысокой эффективности препарата в борьбе с местным штаммом вируса.
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