Рыбий жир эффективен при лечении COVID-19

Учёные из США проанализировали образцы крови на наличие Омега-3 у 100 заражённых коронавирусом, проходивших лечение в Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе, сообщает МедиаПоток.

Оказалось, что 14% инфицированных, доставленных с середины весны по середину лета, скончались. 40% попали в реанимацию.

Исследование показало, что у пациентов с нормальным показателем жирных кислот, смертность на 75% ниже.

Рыбий жир обладает полезные свойства, помогает организму справиться с воспалительными процессами и не даёт высвободиться цитокинам при COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рыбий жир может бороться с воспалением.

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