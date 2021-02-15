Учёные из США проанализировали образцы крови на наличие Омега-3 у 100 заражённых коронавирусом, проходивших лечение в Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе, сообщает МедиаПоток.
Оказалось, что 14% инфицированных, доставленных с середины весны по середину лета, скончались. 40% попали в реанимацию.
Исследование показало, что у пациентов с нормальным показателем жирных кислот, смертность на 75% ниже.
Рыбий жир обладает полезные свойства, помогает организму справиться с воспалительными процессами и не даёт высвободиться цитокинам при COVID-19.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рыбий жир может бороться с воспалением.
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