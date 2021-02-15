Путин потребовал доклад об организации массовой вакцинации от COVID-19

Владимир Путин дал поручение кабмину до 20 февраля доложить об организации массовой вакцинации от COVID-19 в РФ.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений организовать массовую вакцинацию населения Российской Федерации в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить утверждение плана проведения вакцинации и ее организационно-методическое сопровождение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также при необходимости дополнительное финансирование", — говорится в перечне поручений.