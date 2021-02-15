В Крыму ребёнок по вине врача проглотил иглу

По неосторожности стоматолога ребёнок Нижнегорском районе проглотил иглу.

"Установлено, что врач частной практики во время оказания услуг допустил попадание стоматологической иглы в пищевод шестилетнего ребёнка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой. Ребёнок был госпитализирован в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь", — сообщила в интервью "Крыминформ" старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

В отношении врача возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ребёнок чувствует себя хорошо.