По неосторожности стоматолога ребёнок Нижнегорском районе проглотил иглу.
"Установлено, что врач частной практики во время оказания услуг допустил попадание стоматологической иглы в пищевод шестилетнего ребёнка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой.
Ребёнок был госпитализирован в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь", — сообщила в интервью "Крыминформ" старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
В отношении врача возбуждено уголовное дело.
В настоящее время ребёнок чувствует себя хорошо.
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