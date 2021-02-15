Вирусолог рассказал о вероятности возникновения новой пандемии

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил риск возникновения новой пандемии в результате мутаций вирусов птичьего или свиного гриппа.

По словам эксперта, специализированные лаборатории постоянно отслеживают любые изменения, происходящие с гриппом животных, поэтому новые штаммы возможно обнаружить на ранних стадиях.

"Такая опасность всегда есть, и она угрожает человеку, но реально, чтобы мы могли сказать срок, что он приближается и сейчас начнется, этого нет", — уверен вирусолог.