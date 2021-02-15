Доктор Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии

Миру грозит ещё более опасная пандемия, чем пандемия COVID-19, сообщает URA. RU со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

Есть два пути, по которым может прийти новая инфекция.

"Коронавирус пришёл как тренировочный процесс, но придёт что-то страшнее. Сто процентов придёт. Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнёт переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", — заявил врач.

Для защиты от нового заболевания человечеству нужно создать препарат, считает Мясников.

Чтобы спастись от новой пандемии, человечеству нужно успеть разработать препарат, считает доктор.﻿﻿