Миру грозит ещё более опасная пандемия, чем пандемия COVID-19, сообщает URA. RU со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.
Есть два пути, по которым может прийти новая инфекция.
"Коронавирус пришёл как тренировочный процесс, но придёт что-то страшнее. Сто процентов придёт. Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнёт переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", — заявил врач.
Для защиты от нового заболевания человечеству нужно создать препарат, считает Мясников.
Чтобы спастись от новой пандемии, человечеству нужно успеть разработать препарат, считает доктор.
Корейские учёные определили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.