Роспотребнадзор и ВОЗ планируют создать центр готовности к пандемиям

Роспотребнадзор совместно с Всемирной организацией здравоохранения планируют создать Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.