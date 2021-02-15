Роспотребнадзор совместно с Всемирной организацией здравоохранения планируют создать Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
"Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования", — говорится в сообщении.
Корейские учёные определили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.