В ВОЗ определили наиболее вероятный путь распространения коронавируса

Эксперты ВОЗ, занимающаяся исследованием происхождения коронавируса, пришли к выводу, что изначально вирус распространился на юге Китая и в Юго-Восточной Азии с помощью летучих мышей.

"Если бы вы спросили, на какой путь следует обратить наибольшее внимание, я думаю, что вирус распространился либо в Юго-Восточной Азии, либо в Южном Китае от летучих мышей", — заявил член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак.

Ученый предполагает, что от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными, после чего вирус получил распространение на рынке в Ухане.