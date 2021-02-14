Найден новый способ борьбы с облысением

Японские ученые из Исследовательского института Riken обнаружили новый способ борьбы с облысением.

После ряда экспериментов на мышах специалисты выяснили, что сочетание одного типа коллагена с определенной средой способствует быстрому росту волос за короткий промежуток времени.