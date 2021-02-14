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Найден новый способ борьбы с облысением

Здоровье » Здравоохранение

Японские ученые из Исследовательского института Riken обнаружили новый способ борьбы с облысением.

После ряда экспериментов на мышах специалисты выяснили, что сочетание одного типа коллагена с определенной средой способствует быстрому росту волос за короткий промежуток времени.

"Наша технология устанавливает метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов и может помогать людям уже в ближайшем будущем", — рассказал один из авторов исследования Такаши Цудзи.

Автор: Алексей Корнеев
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