Мясников назвал способ победить новые мутации коронавируса

Новые мутации коронавируса не будут страшны человечеству, если удастся как можно скорее вакцинировать большую часть населения планеты и создать препараты для профилактики COVID-19.

Об этом рассказал телеведущий и врач Александр Мясников.