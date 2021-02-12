Кардиолог назвал идеальные показатели артериального давления

Гипертония является одним из наиболее опасных заболеваний. О том, как поддерживать своё давление в норме, в интервью "Российской газете" рассказал врач-кардиолог Сергей Бойцов.

С возрастом кровеносные сосуды теряют тонус, что влияет на показатели давления.

"В медицине вообще не существует понятия "рабочее артериальное давление". А 160 на 100 практически исключает возможность нормального самочувствия", — отметил Бойцов.

Оптимальным показателем давления является 140 на 90, но лучше, чтобы этот показатели приближался к 130 на 80 и ниже.

Гипертония — главная причина инфарктов и преждевременной смерти.

Для того, чтобы не допустить развитие гипертонии, нужно внимательно относиться к своему здоровью, сбросить лишние килограммы, уменьшить потребление соли и бросить курить.

Также следует заниматься спортом, так как лучшая профилактика гипертонии — это работающие мышцы.