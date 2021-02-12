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Психиатр назвал факторы, провоцирующие развитие шизофрении

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Примерно 1% населения земного шара страдает шизофренией.

Психиатр назвал факторы, провоцирующие развитие шизофрении

О том, особенностях этого психического заболевания в интервью "Правде.Ру" рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, врач-психиатр, доктор медицинских наук Николай Васильевич Говорин.

"Шизофрения может протекать в разных формах. В некоторых случаях заболевание не сразу удаётся выявить. Шизофрения — это проблема всего мира.

Что приводит к развитию шизофрении?

Во-первых, это заболевание высоко прогредиентное и приводит к инвалидности людей, и заболевают преимущество молодые люди в подростковом возрасте. Есть даже такое понятие "детская шизофрения". Но в большей степени заболевают в подростковом возрасте, происходит манифестация в пубертате. Часто это связано со стрессогенными факторами, когда человек переживает стресс, и это является триггерным механизмом и запускает это заболевание.

Эндокринные заболевания тоже могут спровоцировать развитие шизофрении. Таким образом, в основе этого заболевания лежит генетический дефект, который может провоцироваться разного рода внешними обстоятельствами: алкоголизмом, стрессом, родами.

Эта проблема заслуживает большого внимания, важно, чтобы выделялись средства на развитие современных методов биологического исследования, прогнозы шизофрении, потому что мы должны достичь того, чтобы это заболевание не возникало. А это возможно. Здесь уже дело за так называемой генной инженерией. Наша работа, которую мы сейчас заканчиваем, это генетические маркеры осложнений психотропной терапии. Наша задача в будущем будет заключаться в том, чтобы с помощью современных технологий генной инженерии мы могли заранее узнавать, у кого есть такой риск, и этот риск исправлять.

Диагностика

Мы можем по анализам, биохимическим маркерам определять риск развития заболевания, так как в головном мозге появляются биологические симптомы, образно говоря, изменения, которые будут свидетельствовать о скором риске развития заболевания. За месяц-два можно с помощью определённых изменений определить, что в мозге начинаются такие изменения, которые приведут к психозу, к обострению, потому что шизофрения — это болезнь мозга.

Мы теперь эти зоны мозга знаем и можем целенаправленно на эти зоны мозга воздействовать с помощью таких методов исследований как позитронно-эмиссионная томограмма, мы можем видеть, насколько это заболевание приводит к повреждению мозга, к тяжести его повреждения.

Как лечить?

Сегодня с помощью достижений науки, достижений клиники в разработке суперсовременных лекарственных препаратов мы может облегчить течение этого заболевания. Таким образом, у больных есть шансы на серьёзную реабилитацию, на сохранение качества их жизни. Это очень большой прогресс. Но это ещё не есть полное излечение.

Мы должны уделять внимание психическому здоровью нации. И сегодня совместно с Госдумой мы разрабатываем стратегию охраны психического здоровья населения страны", — заключил собеседник "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова
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