Международная группа экспертов пришла к выводу, что в косметике и продуктах питания могут содержаться опасные для здоровья человека наночастицы.

О том, что собой представляют наночастицы и как влияют на организм, в интервью "Правде. Ру" рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

"Наночастицы — это частицы малых размеров, которые быстро проникают через мембраны и оказывают биологическое действие на организм. Нельзя говорить о вреде или пользе наночастиц в целом. В каждом конкретном случае мы должны рассматривать, что это за вещество, в каких дозах оно поступает в организм, как долго поступает в организм и какие у него есть возможности аккумуляции, то есть накопления.

Чем опасны наночастицы?

Что касается металлов, к которым в частных случаях относятся и ионы золота, и ионы серебра, и ртуть, и сурьма, и свинец, то при длительном поступлении в организм мы можем говорить об их аккумулятивном, то есть накопительном эффекте, и при продожительном употреблении высоких доз возможном токсическом действии.

Эффект таких высококонцентрированных средств может быть сравним с работой на предприятиях с тяжёлыми металлами, где выше возможность проникновения в организм человека и, соответственно, выше риск их накопления и развития специфических заболеваний.

В клинике мы чаще всего сталкиваемся с микроэлементозами, связанными с передозировкой препаратами цинка, селена, которые могут быть связаны с поступлением этих ионов при длительном несоблюдении правил приёма пациентами использование любых средств. Это могут быть и пищевые добавки, содержащие микроэлементные комплексы, это могут быть продукты питания, обогащённые цинком, селеном, йодом, другими микроэлементами, это могут быть несертифицированные дерматологические средства, содержащие всё те же ионы металлов.

Где используются нанотехнологии?

Сегодня нанотехнологии активно используются в пищевом или микроэлементном комплексе, в процессе изготовления лекарственных препаратов, косметических средств.

В частности, в состав большинства красок входит висмут. А сколько женщин маскирует косметические дефекты краской для волос?

А ведь любой краситель, если он используется периодически, например, с интервалом раз в три недели, будет оказывать накопительный аккумулятивный эффект. Что это как не нанотехнологии? Давайте не будем играть словами, а будем обращать внимание на то, чем мы пользуемся и адекватно оценивать риски для нашего здоровья", — пояснила собеседница "Правды. Ру".