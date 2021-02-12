Малышева назвала главную ошибку россиян во время пандемии COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о самой главной ошибке, которую совершают россияне в условиях пандемии COVID-19.

Дело в том, что не все знают, есть ли у них сахарный диабет или нет.

Этот диагноз представляет серьёзную опасность во время распространения коронавирусной инфекции.

Сахарный диабет и ожирение резко повышают риск смертельного исхода от COVID-19.

Названные заболевания могут привести к тому, что коронавирус перейдёт в тяжёлую форму.

Малышева рекомендует измерять уровень сахара в крови, чтобы в случае необходимости обратиться к врачу, чтобы он выписал лекарства для его снижения.