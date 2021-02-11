Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна

Боль в горле является симптомом фарингита и ангины. Однако бывают случаи, когда данный симптом может быть смертельно опасным, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Речь идёт о гемофильной палочке, поражающей органы дыхания.

"Главное не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки", — сказал Мясников.

Гемофильная палочка приводит к воспалению надгортанника, и часто бывает у детей, что они задыхаются.

"Почему? Надгортанник раздувается, становится отёчным, и задыхается человек", — пояснил Мясников.

Врач отметил, что можно не заметить, как воспалённый надгортанник перекрывает вход в горло. Это происходит потому, что он находится за языком. У человека садится голов, начинается слюнотечение. Это очень опасные симптомы, которые могут закончиться смертью человека.

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