Невролог Юлия Покровская заявила, что пожилым людям не рекомендуется смотреть телевизионные передачи, содержащие негативную информацию.

Такое мнение в интервью "Правде. Ру" прокомментировал психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, действительный член Российской и Европейской психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг.

"Содержание телевизионного контента, конечно, играет важную роль. Нужно сказать, что отрицательные новости, часто комментируют не совсем компетентные люди. Например, чиновники комментируют новости, связанные с COVID-19, что вызывает недоверие к информации, которую они выдают.

Во-вторых, часто передают так называемые сенсационные новости с целью привлечения большего количества зрителей: например, о смерти какого-то человека, гибели людей и так далее.

Конечно, на людей пожилого возраста это влияет крайне отрицательно, у них появляется тревога, тревога необоснованная, которая формируется достаточно быстро в страх — в страх заразиться, в страх заболеть, в страх умереть, в страх выходить из дома, в страх чужих людей, незнакомых людей и так далее. Поэтому, конечно, в этом есть своя сермяжная правда о том, что пожилым людям всё-таки не рекомендуется увлекаться просмотром телевизора.

Хотя это можно отнести к людям разного возраста, так как само созерцание телевизора не очень хорошо влияет на головной мозг.

Пожилым людям я бы рекомендовал смотреть только их любимые сериалы, но не более двух часов в день", — заключил собеседник "Правды. Ру".