Американские учёные провели исследование, в результате которого они пришли к выводу, что у людей, страдающих возрастным слабоумием, выше риск заражения COVID-19.
По мнению специалистов, это объясняется поражением гематоэнцефалического барьера, который защищает нервную ткань от микроорганизмов в крови. Людям с нейродегенеративными расстройствами сложно соблюдать противоэпидемиологические меры.
Учёные проанализировали данные медицинских карт 61,9 миллиона взрослых пациентов и выяснили, что более миллиона исследуемых страдали слабоумием, 16 тысяч пациентов переболели COVID-19, у 810 человек из этого количества была деменция. В результате исследования выяснилось, что больные с деменцией в два раза чаще заражаются COVID-19.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.