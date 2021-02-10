Деменция повышает риск заражения COVID-19 в два раза

Американские учёные провели исследование, в результате которого они пришли к выводу, что у людей, страдающих возрастным слабоумием, выше риск заражения COVID-19.

По мнению специалистов, это объясняется поражением гематоэнцефалического барьера, который защищает нервную ткань от микроорганизмов в крови. Людям с нейродегенеративными расстройствами сложно соблюдать противоэпидемиологические меры.

Учёные проанализировали данные медицинских карт 61,9 миллиона взрослых пациентов и выяснили, что более миллиона исследуемых страдали слабоумием, 16 тысяч пациентов переболели COVID-19, у 810 человек из этого количества была деменция. В результате исследования выяснилось, что больные с деменцией в два раза чаще заражаются COVID-19.