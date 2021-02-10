Доктор Мясников предупредил об опасности сосудосуживающих препаратов

Сосудосуживающие препараты, принимаемые без назначения врача, могут навредить здоровью, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Данные средства могут спровоцировать ряд побочных эффектов, в том числе и развитие тахикардии.

"Элементы, которые заставляют сужаться сосуды, способны возбуждающе действовать на сердце, что может вызывать аритмию… и даже привести к серьезным нарушениям, развитию инфаркта миокарда у пациентов с больным сердцем или гипертонией", — пояснил специалист.

Следовательно, никакое лекарство нельзя принимать без назначения врача.

Нужно обратиться к своему лечащему врачу, чтобы он назначил необходимые обследования и на основании их результатов выписал препараты.