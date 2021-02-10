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Диетолог перечислила заболевания, провоцирующих снижение веса

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что снижение веса может быть признаком развития рака поджелудочной железы. О том, симптомом каких ещё заболеваний может быть снижение веса, в интервью "Правде. Ру" рассказала врач-диетолог Елена Павловна Соломатина.

Диетолог перечислила заболевания, провоцирующих снижение веса

"Да, снижение веса может указывать на развитие онкологического заболевания. Но не только при этом снижается вес. Человек худеет при гипертиреозе - повышенная функция щитовидной железы, так как щитовидная железа отвечает за метаболизм, за производство энергии, то, соответственно, метаболизм ускоряется, энергии становится больше, человек становится нервозным, много суетится, поэтому начинает терять вес.

Также снижение веса наблюдается при диабете.

Мы получаем энергию из глюкозы. Но бывает так, что глюкоза не поступает в клетки, в этом случае начинает разрушаться жировая и белковая ткани. Человек начинает вес терять. Это самые основные причины.

Может даже потеря веса происходить у человека при деменции. При данном заболевании начинает страдать вся эндокринная система, нарушение деятельности связки гипоталамус-гипофиз тоже может привести к потере веса. Часто бывает, что пожилые люди начинают резко терять вес, и у них происходит нарушение сна, то есть нарушение циркадных ритмов. Они могут не спать ночью, быть очень возбуждёнными, даже порою агрессивными и на фоне такого состояния человек тоже начинает терять вес.

И нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта приводят к потере веса, ведь у нас не только поджелудочная железа отвечает за расщепление пищи.

Ещё одна причина лежит на поверхности — это отсутствие зубов или пародонтоз. Человек не может нормально пережёвывать пищу, поэтому она у них плохо усваивается.

Сердечно-сосудистые заболевания приводят к слабости сердечной мышцы, к похудению и снижению веса", — заключила собеседница "Правды. Ру".

 

 

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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