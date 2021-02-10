Россиянам напомнили о правильной дезинфекции защитных масок

Ежедневное ношение маски требует правильного ухода. О правилах дезинфекции защитных средств в интервью РИА "Новости" рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Так, нетканые маски не нужно стирать, так как они предназначены для одноразового использования. Такие маски изготавливают из мелтблауна или спандбонда, уних очень маленький диаметр отверстий, которые задерживают вирус и защищают маску от влаги. Нетканые маски нужно менять каждые два часа.

"Их нельзя стирать, использовать многократно, так как они перестают выполнять свою функцию и дают ложное чувство безопасности тому, кто её носит, и окружающим", — пояснила Велданова.

А вот марлевые маски подходят для многоразового использования. Их нужно стирать. Специалист отметила, что такие маски являются менее эффективными, чем изделия из нетканых материалов.