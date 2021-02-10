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Невролог Аминат Долова перечислила семь признаков "тихого инсульта"

Здоровье » Здоровье и профилактика

"Тихий инсульт" представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения, которое может не иметь ярко выраженных симптомов, сообщила в интервью изданию "Аргументы и факты" врач-невролог, кандидат медицинских наук Аминат Долова.

Невролог Аминат Долова перечислила семь признаков "тихого инсульта"

Это состояние определяют на основании результатов КТ или МРТ мозга.

Существует семь признаков, которые могут говорить о приближающемся "тихом инсульте". Следует насторожиться при возникновении головокружения и нарушении походки. Также предвестником "тихого инсульта" являются проблемы со зрением, появление косоглазия, асимметрия лица. На приближение данного состояния указывают невнятная речь, онемение и слабость в конечностях.

Часто вышеперечисленные симптомы носят временный характер, поэтому многие люди не обращаются к врачу. При этом в головном мозге формируются небольшие участки повреждения.

У 10-15% перенёсших "тихий инсульт" пациентов впоследствии развивается более серьёзное нарушение мозгового кровообращения, отметила специалист. В группу риска входят люди, страдающие гипертонией, диабетом, а также люди, у которых имеются нарушения сердечного ритма и атеросклероз сонных артерий.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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