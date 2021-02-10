Есть мнение, что пожилым людям не следует смотреть телевизор, так как это ухудшает память, кроме того, некоторые передачи могут негативно повлиять на общее самочувствие.

О влиянии телевизора на здоровье человека, в интервью "Правде.Ру" рассказал психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, действительный член Российской и Европейской Психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг.

"Ещё профессор Преображенский говорил: "не читайте советских газет до завтрака". Этот тезис остается актуальным и в наше время, потому что та негативная информация, которая льётся, в том числе, с экранов телевидения, избыточна.

Сегодня большое количество каналов повторяют одни и те же негативные новости.

Конечно, всё это негативно отражается на пожилых людях.

Также не стоит забывать о том, что телевизор — это телеприёмник, в котором есть экран, на экране есть электронный луч, который рисует изображение. Частота тока, который используется в наших домах, 50 Гц, это значит, что луч света в одну в другую сторону проходит 50 раз. То есть происходит мелькание, которое наш глаз не фиксирует, но фиксирует зрительный центр в мозгу, поэтому у людей с определёнными заболеваниями, например, с эпилепсией, просмотр телевизора даже может спровоцировать припадок.

Кроме того, есть болезни, связанные с дегенеративными процессами головного мозга, когда головной мозг страдает от недостатка кислорода, от каких-то внутренних химических процессов, которые ухудшают и питание мозга, и даже объём сокращается. У этих людей под воздействием этого бегающего луча тоже ухудшается самочувствие", — пояснил собеседник "Правды.Ру".