Сексуальное влечение усиливают продукты, в состав которых входят цинк, селен и белок. Идеальным вариантом будут грибы. В состав этого продукта входит цинк, активизирующий процесс выработки сперматозоидов и улучшающие кровообращения в области половых органов, сообщила в интервью "АиФ" врач-диетолог Наталья Денисова.
Источником цинка также являются устрицы, морепродукты и специи.
В качестве афродизиаков лучше всего подойдут кардамон, карри, имбирь, красный перец, артишоки. Также для повышения либидо можно включить в рацион финики, красную и чёрную икру.
Аналогичными свойствами обладают клубника, красное вино, чёрный шоколад. Кроме того, следует включить в рацион лук, чеснок.
Яйца, орехи и семечки способствуют выработке тестостерона.
Хорошим выбором для романтического ужина будет авокадо - источник белка и витаминов.
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