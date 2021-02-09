Диетолог перечислила продукты для повышения либидо

Сексуальное влечение усиливают продукты, в состав которых входят цинк, селен и белок. Идеальным вариантом будут грибы. В состав этого продукта входит цинк, активизирующий процесс выработки сперматозоидов и улучшающие кровообращения в области половых органов, сообщила в интервью "АиФ" врач-диетолог Наталья Денисова.

Источником цинка также являются устрицы, морепродукты и специи.

В качестве афродизиаков лучше всего подойдут кардамон, карри, имбирь, красный перец, артишоки. Также для повышения либидо можно включить в рацион финики, красную и чёрную икру.

Аналогичными свойствами обладают клубника, красное вино, чёрный шоколад. Кроме того, следует включить в рацион лук, чеснок.

Яйца, орехи и семечки способствуют выработке тестостерона.

Хорошим выбором для романтического ужина будет авокадо - источник белка и витаминов.

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