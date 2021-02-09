Глава ВОЗ призвал страны делиться вакциной от коронавируса

Развитые страны, которые уже имеют вакцину от коронавируса, должны делиться ей с остальными государствами, чтобы быстрее обеспечить иммунизацию работников здравоохранения и коллективный иммунитет.

С таким заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.