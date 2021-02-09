Развитые страны, которые уже имеют вакцину от коронавируса, должны делиться ей с остальными государствами, чтобы быстрее обеспечить иммунизацию работников здравоохранения и коллективный иммунитет.
С таким заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Мы призываем страны поддержать глобальное использование вакцин, делиться и предоставлять их в качестве дара вместо того, чтобы делать прививки у себя группам населения с низким риском заражения коронавирусом", — отметил он.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.