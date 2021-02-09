Прокуратура Чили начала расследование похищения 40 доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac, которые были похищены из государственного медицинского центра.
Ранее в Чили стартовала массовая вакцинация населения. Похищенные дозы препарата предназначались для пожилых людей и медицинского персонала.
Пропажа вакцины была обнаружена поздно вечером 8 февраля.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.