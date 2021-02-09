В Чили из медицинского центра украли вакцину от коронавируса

Прокуратура Чили начала расследование похищения 40 доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac, которые были похищены из государственного медицинского центра.

Ранее в Чили стартовала массовая вакцинация населения. Похищенные дозы препарата предназначались для пожилых людей и медицинского персонала.

Пропажа вакцины была обнаружена поздно вечером 8 февраля.