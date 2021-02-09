Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные признаки развития рака поджелудочной железы, сообщает ToDay News Ufa.
К числу симптомов этого опасного заболевания относятся:
Мясников отметил, что снижение веса должно насторожить, особенно в пожилом возрасте.
На развитие онкологического заболевания могут указывать метастазы в пупке, воспаление лимфоузлов над левой ключицей и появление тромбофлебитов.
"Проявления сахарного диабета тоже часто бывает, задним числом мы понимаем, что это было проявление народившейся онкологии", — отметил врач.
В 20% случаев причина развития онкологического заболевания — наследственный фактор. Также причиной развития рака может быть ликопин, который содержится в красных овощах.
Кроме того, риск развития рака повышается при никотиновой зависимости.
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