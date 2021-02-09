Мясников: снижение веса может быть признаком рака поджелудочной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные признаки развития рака поджелудочной железы, сообщает ToDay News Ufa.

К числу симптомов этого опасного заболевания относятся:

снижение веса;

боли в области живота;

желтуха.

Мясников отметил, что снижение веса должно насторожить, особенно в пожилом возрасте.

На развитие онкологического заболевания могут указывать метастазы в пупке, воспаление лимфоузлов над левой ключицей и появление тромбофлебитов.

"Проявления сахарного диабета тоже часто бывает, задним числом мы понимаем, что это было проявление народившейся онкологии", — отметил врач.

В 20% случаев причина развития онкологического заболевания — наследственный фактор. Также причиной развития рака может быть ликопин, который содержится в красных овощах.

Кроме того, риск развития рака повышается при никотиновой зависимости.