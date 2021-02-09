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Вакцину "Спутник V" одобрили для применения в Пакистане

Здоровье » Здравоохранение

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была одобрена управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана.

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP)", — сообщают РИА "Новости" со ссылкой на РФПИ.

Пакистан стал 22-й страной, которая одобрила российскую вакцину.

Автор: Алексей Корнеев
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