Диетолог назвала главные ошибки в питании детей

Одна из главных ошибок родителей в питании детей — это однообразная пища, заявила в интервью Life. ru врач-диетолог Ксения Селезнёва.

"Одна из основных ошибок — это не разнообразное питание. Конечно, дети бывают придирчивы в выборе продуктов, но, анализируя их пищевые дневники, я часто вижу скудный набор продуктов", — отметила специалист.

Если рацион ребёнка отличается разнообразием, то его организм получает больше витаминов и микроэлементов.

"Рекомендуется чередование продуктов внутри каждой группы. Например, нужно не овсянку давать ребёнку каждое утро, а сегодня дать гречку, завтра — овсянку, а послезавтра — мультизлаковую кашу. То же самое касается овощей, фруктов и белковых продуктов", — пояснила эксперт.

Ещё одна часто встречающаяся ошибка в детском питании — это отсутствие режима питания. Например, ребёнок завтракает дома, днём ничего не ест или ест какую-то вредную пищу, а потом дома плотно ужинает.

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