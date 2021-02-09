Невролог объяснила, почему пожилым людям не стоит смотреть телевизор

Просмотр телевизора негативно влияет на память людей пожилого возраста, сообщила в интервью "Звезде" врач-невролог Юлия Покровская.

Кроме того, есть передачи, которые вообще не стоит смотреть пенсионерам.

Обычно, когда человек смотрит телевизор нет активной обработки информации, если это не обучающая программа, поэтому возникает перегруз информации.

"Плюс большой поток негативной информации, что является информационным стрессом, что само по себе ухудшает память. Поскольку у нас к телевизору не подходят как к инструменту, не считают нужным его дозировать, правильно выбирать каналы и просто порой смотрят, что придётся, действительно, влияние отрицательное",- сказала невролог.

Мелькание кадров приводит к перевозбуждению нервной системы, что особенно заметно отражается на пожилых и детях.

Врач советует не смотреть телевизор более 1,5-2 часа в день, а если там транслируется какой-то негативный контент, то лучше вообще не смотреть.

А вот просмотр интеллектуальной обучающей программы будет полезен для пожилых людей. Это позволит получить новую информацию и не перегружать зрение и нервную систему.