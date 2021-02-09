Литва не будет покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", если препарат пройдёт регистрацию в Евросоюзе. Об этом сообщила литовский премьер Ингрида Шимоните.

"Литва не станет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам", - отметила политик.

"Портфель страны состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо находятся в процессе регистрации, либо могут быть зарегистрированы в ближайшем будущем. Я уверена, что нам нет необходимости покупать вакцину "Спутник V", - пояснила Шимоните.