С приходом зимы растёт число людей, пострадавших от различных травм. О том, как правильно падать, если падения уже не избежать, в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказала травматолог ФГАУ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Евгения Цветкова.
В первую очередь следует медленнее ходить, быть внимательным и смотреть под под ноги. Также нужно ходить по хорошо ходить освещенным улицам.
Если на улице гололёд, то рекомендуется надевать обувь на низком каблуке.
Также полезно делать гимнастику и выполнять упражнения на равновесие и баланс для укрепления мышц.
При падении важно избежать удара головой о землю.
"Для этого необходимо нагнуть голову вперед при падении. При этом на выставленную руку тоже лучше не падать, хоть это и происходит рефлекторно", — посоветовала врач.
Если всё же травмы не удалось избежать травму, то нужно определить её характер. Если пострадавший не может пошевелить ногой или рукой, то его следует обездвижить и придать ему удобное положение, после чего вызывать "скорую помощь".
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