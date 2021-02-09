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Травматолог рассказала, как уберечься от падений и ушибов в гололёд

Здоровье » Здоровье и профилактика

С приходом зимы растёт число людей, пострадавших от различных травм. О том, как правильно падать, если падения уже не избежать, в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказала травматолог ФГАУ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Евгения Цветкова.

Травматолог рассказала, как уберечься от падений и ушибов в гололёд

В первую очередь следует медленнее ходить, быть внимательным и смотреть под под ноги. Также нужно ходить по хорошо ходить освещенным улицам.

Если на улице гололёд, то рекомендуется надевать обувь на низком каблуке.

Также полезно делать гимнастику и выполнять упражнения на равновесие и баланс для укрепления мышц.

При падении важно избежать удара головой о землю.

"Для этого необходимо нагнуть голову вперед при падении. При этом на выставленную руку тоже лучше не падать, хоть это и происходит рефлекторно", — посоветовала врач.

Если всё же травмы не удалось избежать травму, то нужно определить её характер. Если пострадавший не может пошевелить ногой или рукой, то его следует обездвижить и придать ему удобное положение, после чего вызывать "скорую помощь".﻿﻿

Автор: Снежана Шахова
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