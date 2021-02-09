Доктор Комаровский рассказал, как правильно лечить фурункул

Фурункул — это не просто косметический дефект, а признак серьёзного заболевания. О том, что делать, чтобы появление фурункула не превратилось в хроническую проблему, на своей странице в Instagram рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Специалист отметил, что практически в 100% случаев фурункул — это инфекция, вызванная золотистым стафилококком. Существует несколько факторов, которые предрасполагают к этому.

К числу причин заболевания относятся: ослабленный иммунитет, особенности окружающей среды — потливость, качество питания и одежды, и нарушение гормонального фона.

Фурункулы требуют срочного лечения, чтобы заболевание не перешло в хроническую стадию. Есть два вида лекарств для борьбы с инфекцией: антибактериальные и антистафилококковые средства. В случае если приём препаратов не привёл к нужному эффекту, прибегают к хирургическому методу лечения.

Последствиями нелеченного фурункулёза могут стать осложнения в виде гнойного менингита и сепсиса. Кроме того, болезнь может оставить следы на лице, поэтому не стоит откладывать лечение.