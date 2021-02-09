Подана заявка на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что направил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе ещё 29 января.

Как сообщает РИА "Новости", РФПИ получил официальное подтверждение, что заявка принята и рассматривается регулятором.

Напомним, ранее лидеры многих европейских государств заявляли, что готовы использовать российскую вакцину от коронавируса, если она пройдёт регистрацию в Европейском союзе.