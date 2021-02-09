Малышева: "Обоняние может исчезать не только при COVID-19"

Существует несколько причин, не связанных с COVID-19, по которым у человека пропадает обоняние, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!".

"Потеря обоняния прежде всего может быть связана с огромными, а зачастую трагическими проблемами мозга", — пояснила она.

Потеря обоняния может быть как при коронавирусной инфекции, так и при опухолях мозга или при возникновении псевдоопухолевого процесса. Кроме того, при потере обоняния могут начаться проблемы с дыханием и зрением. В таких случаях пациенту рекомендуется пройти МРТ с контрастным усилением.

Также потеря обоняния может быть связана с болезнью Паркинсона. При данном диагнозе у человека происходит отмирание клеток мозга, которые отвечают за двигательную активность. Тогда у человека начинают трястись голова и руки.