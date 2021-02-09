Повышение давления у пожилых людей ночью повышает риск развития болезни Альцгеймера. Это заболевание приводит к разрушению тканей головного мозга. К такому выводу пришли шведские учёные.
Научная работа опубликована в журнале Hypertension.
Разница ночного и дневного давления может говорить о наличии проблем со здоровьем в будущем.
Если у человека нет проблем со здоровьем, то у него давление снижается на 10-20%. Это называется диппингом. Если данный показатель ниже, то это называется нон- диппинг, следовательно, высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Учёные изучили данные тысячи мужчин в возрасте старше 60 лет.
За их здоровьем они следили в течение 24 лет.
В результате оказалось, что высокое соотношение систолического давления ночью и днём повышает риск развития деменции в 1,64 раза, а болезни Альцгеймера в 1,67 раза. Нон-диппинг никак не влиял на риск развития данных заболеваний.
Теперь учёные намерены выяснить, могут ли препараты для снижения давления затормозить за развитие деменции.
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