Такая проблема как частая икота может быть симптомом развития опасного заболевания, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
Причиной возникновения икоты является раздражение блуждающего нерва, который проходит почти по всему туловищу, включая диафрагму.
"Если какие-то проблемы, абсцесс диафрагмы, воспалительный процесс снизу, объёмный процесс сверху, то раздражая этот нерв, сигналы идут в мозг, человек может икать", — пояснил специалист.
В случае возникновения данной проблемы нужно незамедлительно обратиться к врачу. Если при обследовании не будет выявлено никаких проблем, то от икоты поможет избавиться противосудорожный препарат.
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