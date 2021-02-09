Доктор Мясников: "Икота может быть симптом опасного заболевания"

Такая проблема как частая икота может быть симптомом развития опасного заболевания, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Причиной возникновения икоты является раздражение блуждающего нерва, который проходит почти по всему туловищу, включая диафрагму.

"Если какие-то проблемы, абсцесс диафрагмы, воспалительный процесс снизу, объёмный процесс сверху, то раздражая этот нерв, сигналы идут в мозг, человек может икать", — пояснил специалист.

В случае возникновения данной проблемы нужно незамедлительно обратиться к врачу. Если при обследовании не будет выявлено никаких проблем, то от икоты поможет избавиться противосудорожный препарат.

Ранее Мясников раскритиковал рекомендуемые препараты для лечения COVID-19.﻿