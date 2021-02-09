При определённой погоде скорость распространения коронавируса снижается. Речь идёт о морозной и солнечной погоде зимой, а также о солнечной и жаркой погоде летом.

Об этом РИА "Новости" рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"На основе этой работы мы можем предположить, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год. Слабостью моделирования было то, что ученые не проверили очень холодные температуры. Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас "мороз и солнце; день чудесный", то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить. Самая плохая погода — это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом", — отметила специалист.