Кардиолог перечислила опасные симптомы при пониженном давлении

Пониженное давление не является сигналом для госпитализации. Однако в некоторых случаях человеку необходимо оказать медицинскую помощь, заявила в интервью "Пятому каналу" врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

Как ToDay News Ufa, условно опасным считается давление 90/60. Некоторым людям в такой случае помогает чашечка кофе.

Но бывают случаи, когда у людей, ранее не страдавших гипотензией, резко снижается давление. Такое состояние сопровождается холодным потом, болями в грудной клетке, одышкой и тахикардией.

В таких случаях нужно срочно вызвать "скорую помощь", так как подобные перепады чреваты инфарктом миокарда, инсультом и тромбоэмболией лёгочной артерии.