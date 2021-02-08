Вирусолог Вадим Покровский оценил угрозу третьей волны COVID-19

В течение февраля и марта ожидается спад заболеваемости коронавирусом. Однако, это возможно только при условии, что в Россию не проникнут новые штаммы COVID-19 — например, британский, южноафриканский и бразильский. Это может спровоцировать третью волну заболеваемости, так как эти штаммы быстрее распространяются, утверждают вирусологи.

Ситуацию в эфире "Радио 1" прокомментировал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский.

"Считается, что новые штаммы вируса более заразны, чем ранее существовавшие. Но никаких убедительных данных об их более высокой заразности нет. Поэтому говорить о том, что они начинают быстро распространяться — это паническое настроение. Меры профилактики против всех этих штаммов — одни и те же. К новому подъёму заболеваемости, к тому, что называют волной, может привести ослабление обычных противоэпидемических мер. Нынешнее снижение заболеваемости связано с тем, что очень настойчиво призывали всех граждан носить маски, соблюдать дистанцию, и это действительно наблюдалось в течение последних месяцев", — пояснил эксперт.

Что касается вакцинации против COVID-19, то пока она не повлияла на распространение вируса.

Также Покровский отметил, что если россияне начнут игнорировать введённые из-за пандемии правила, то третья волна начнётся уже на этой неделе.