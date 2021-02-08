Нейрохирург дал советы по профилактике болей в спине

Многих людей по утрам беспокоят боли в области спины. О том, с чем это может быть связано в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал нейрохирург Владимир Герасименко.

"Во время сна замедляется кровообращение в позвоночнике и усиливается гипоксия. Когда мы встаём, должны преодолеть утренний болевой симптом — разогреть позвоночник, разгрузить мышцы. Когда кровообращение восстанавливается, часто становится легче. У кого-то, напротив, боли при нагрузке и ходьбе будут возрастать. В зависимости от того, какое из проявлений остеохондроза преобладает — грыжа или стеноз позвоночного канала", — пояснил специалист.

Для того, чтобы не болела спина нужно следить за осанкой и не поднимать ничего тяжёлого. Для работ, предполагающих поднятие тяжестей, нужно иметь пояс штангиста или поясничный корсет. Кроме того, рекомендуется использовать специальные приспособления, такие как лента для погрузки или рычаги.

Также для спины полезно повисеть на брусьях или шведской стенке, добавил Герасименко.