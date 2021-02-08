Доктор Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания

Бобовые — идеальный продукт питания, в котором нет никаких минусов, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

В первую очередь они полезны тем, что в них много клетчатки, которая полезна для здоровья. Употребление клетчатки снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Также в состав бобовых входит растительный белок, необходимый людям с гипертонией.

Бобовые — низкокалорийный продукт. В его состав входят витамины группы В и микроэлементы: селен и калий.

"Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма", — отметил Мясников.

Однако и от метеоризма легко избавиться, если бобовые замочить в воду с вечера с утра отварить без соли.

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