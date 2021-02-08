"Не кролики": Зеленский объяснил отказ от вакцины "Спутник V"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы "не кролики" и на них нельзя проводить эксперименты.

Так он прокомментировал отказ от российской вакцины от коронавируса "Спутник V".