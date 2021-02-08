Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы "не кролики" и на них нельзя проводить эксперименты.
Так он прокомментировал отказ от российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Никакой официальной информации относительно того, что "Спутник V" российского производства является гарантированным и дает эффект 90-91%. И от ВОЗ, и от ведущих экспертов такого подтверждения нет… Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права", — пояснил украинский лидер.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?