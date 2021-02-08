Гематолог объяснила, о чём говорят сосудистые звёздочки

Красные сосудистые звёздочки на лице и теле могут быть как косметическим дефектом, так и признаком сосудистой патологии, сообщила в интервью "Пятому каналу" иммунолог-гематолог Ксения Бочарова.

В случае если это патология, то это говорит о нарушении тонуса стенки сосудов. Она такая тонкая, что циркулирующая кровь просвечивается, поэтому появляется ярко-красный оттенок, пояснила врач.

Для того, чтобы не допустить развитие возможных заболеваний, следует обратиться к врачу.

Чаще всего красные сосудистые звездочки появляются у людей, страдающих эндокринными заболеваниями и нарушением обмена веществ. Кроме того, к расширению капилляров приводит злоупотребление алкоголем и курение.

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