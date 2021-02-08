Британские медики определили продолжительность прогулки для долголетия

Медики уже давно пытаются найти ключ к долголетию. Известно, что для этого нужно избавиться от вредных привычек. Большое значение имеют и физические нагрузки, так как они способны защитить организм от некоторых болезней, сообщает ToDay News Ufa.

Спорт способен снижать риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. При этом нет необходимости изнурять себя тренировками, достаточно просто ежедневных прогулок.

Специалисты в течение 13 лет наблюдали за 27 тыс. людей в возрасте до 79 лет. В результате они пришли к выводу, что большинство людей, которые гуляли всего один час в день, увеличили продолжительность своей жизни в несколько раз. Кроме того, мужчинам в возрасте старше 40 лет, меньше приходилось тратиться на медицинские услуги.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как гулять и не заразиться COVID-19.