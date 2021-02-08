Многие люди, пережившие клиническую смерть, начинают верить в загробную жизнь из-за странных ощущений, который они испытывали. Некоторые рассказывают, что поднимались над своим телом и видели происходящее.
Есть и ещё одно известное свойство — свет в конце тоннеля. По мнению профессора биохимии Университета Корка Уильяма Ревилла, такой эффект создаётся при падении уровня кислорода в мозге.
"Воспоминания о свете в конце темного туннеля могут свидетельствовать об уровне кислорода, который постепенно падает в сетчатке глава, начиная с периферии и двигаясь к центру. В результате развивается так называемое туннельное зрение", — пояснил учёный.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?