Объяснён "свет в конце тоннеля" перед смертью

Многие люди, пережившие клиническую смерть, начинают верить в загробную жизнь из-за странных ощущений, который они испытывали. Некоторые рассказывают, что поднимались над своим телом и видели происходящее.

Есть и ещё одно известное свойство — свет в конце тоннеля. По мнению профессора биохимии Университета Корка Уильяма Ревилла, такой эффект создаётся при падении уровня кислорода в мозге.